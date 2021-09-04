Çorum’da kara para ile mücadele eğitimi

Eğitime Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, kurum çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı.

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede, sivil toplum kuruluşlarının yeri ve önemini vurgulanan toplantıda, alınması gereken tedbirlere işaret edildi.

“Derneğinizi Koruyun!” sloganıyla düzenlenen video eğitimde ise kara para suçuyla mücadele konusunda yapılan yasal düzenlemeler ile uygulanan cezai yaptırımlar anlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kara parayla ilgili yapılan çalışmalar da tanıtıldı.

Sunumun ardından ülkemizde meydana gelen afetlerden etkilenen bölgelere yapılacak yardımların AFAD İl Müdürlükleri ve Kaymakamlıkların koordinasyonu ile yapılacağı ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın hassas olması gerektiği vurgulandı.

(Volkan SINAYUÇ)

