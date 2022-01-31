Çorum’da kar yağışı; kar kalınlığı 30 santimi buldu

Son yıllarda en kurak ve en az yağış alan iller arasında yer alan Çorum'da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentte ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı, 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı belirtildi.

(Yusuf ÇINAR)