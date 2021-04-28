Çorum’da kapalı yöntemle ilk prostat kanseri ameliyatı

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cemil Aydın tarafından ilk kez laparoskopik yöntemle kapalı olarak prostat kanseri ameliyatı başarı ile gerçekleştirildi.

Hastaneye prostat şikâyeti ile başvuran 58 yaşındaki hastanın Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Baykam ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemil Aydın tarafından yapılan muayene sonucunda, prostat kanseri olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, hastaya Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cemil Aydın tarafından Laparoskopik Radikal Prostatektomi (kapalı olarak tüm prostat dokusunun çıkarılması ameliyatı) yapıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan hasta, ameliyatın 3. günü hastaneden taburcu edildi.



Ameliyatın sonucuyla ilgili bilgi veren Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Baykam, “Hastamız kısa sürede sağlığına kavuştu. Ameliyatın üçüncü gününde, hastamızı taburcu ettik” dedi.

Daha önce, prostat kanseri hastaları için açık ameliyat yönteminin uygulandığını dile getiren Doç. Dr. Baykam, “Tıp Fakültemizdeki üroloji uzmanları olarak bu ameliyatların yapıldığı belirli merkezlerde gerekli eğitimleri aldıktan sonra, biz de bu yöntemle ameliyatı Çorum’da, Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uygulamaya karar verdik ve ilk ameliyatta da başarılı bir sonuç elde ettik” ifadesini kullandı.

“KAPALI YÖNTEM AMELİYATLA DAHA HIZLI İYİLEŞİYORLAR”

Laparoskopik ameliyatlar sonrası hastaların daha az ağrı hissettiğini ve daha çabuk toparlandığını vurgulayan Doç. Dr. Baykam, şunları kaydetti: “Bu yöntemle ameliyat olan hastalar hızlı iyileşip, günlük aktivitelerine daha erken dönebilmektedirler. Ayrıca laparoskopi, 4-5 adet 1 santimlik deliklerden yapıldığı için açık cerrahiye göre, büyük yara izleri olmayıp kozmetik açıdan da avantajlıdır.”

Açık ameliyat olmak istemeyen prostat kanseri hastaların, daha önce büyük illere gitmek zorunda kaldığını dile getiren Baykam, “Bundan sonra hastalarımız artık bu ameliyatlar için büyük şehirlere gitmek zorunda olmayacaklar. Bu hizmeti bizler burada sunabilecek durumdayız” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Cemlil Aydın da Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalının laparoskopik yöntemle prostat kanseri ameliyatı yapabilecek bir seviyeye ulaşmış olmasının önemine işaret ederek, “İleri laparoskopik beceri gerektiren ve belirli merkezlerde yapılabilen bu zor ameliyatı, Çorum’da yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem üniversitemiz açısından hem de Çorum açısından önemli bir kazanım. Çorum’da bu yöntemle ilk prostat kanseri ameliyatı yapmış olmak, bölgemizde sunulan sağlık hizmetlerinin geldiği nokta açısından önemli bir gelişme” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

