Çorum’da kanser hastaları yararına kermes düzenlendi
Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KANDER) tarafından kanser hastaları yararına kermes düzenledi.
Güncel 07.06.2022, 19:33
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KANDER geçtiğimiz yıl “Bakışını Değiştir Hayata Gülümse Projesi” kapsamında bir atölye kurmuştu. Atölyede gönüllüler ve hastalarla birlikte üretilen ürünler hastaların yararına kullanılmak üzere kermes düzenlenerek dün satışa sunuldu.
Gazi Caddesi üzerindeki Diyanet Vakfı Kitabevi yanında düzenlenen kermesin açılışına Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
KANDER Başkanı Hülya Karabıyık, kermesin 3 gün boyunca açık kalacağını belirtirken, tüm Çorumluları kermese davet etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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