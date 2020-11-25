Çorum’da kadınlara ‘KADES’ tanıtıldı

İl Emniyet Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Hürriyet Meydanı'nda faaliyet gerçekleştirdi. Emniyet ekiplerince kurulan stantta kadınlara broşür dağıtıldı. KADES uygulaması kadınların cep telefonuna indirilerek gerekli bilgilendirme yapıldı. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, internet tarayıcısı üzerinden 'Kadın Destek Uygulamasını (KADES)' indirmesinin ardından kimlik numarası girildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen aktivasyon kodu ile uygulama aktif hale getirilebildi. Şiddet mağduru kadınlar bu uygulama sayesinde acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilecek.

‘ŞİDDETTEN MİLLETÇE RAHATSIZIZ’

KADES uygulaması hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Yılmaz, kadına yönelik şiddetin büyük bir sorun olduğunu söyledi. Emniyet birimlerinin bu konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirten Yılmaz, “Kadınlar herhangi bir sıkıntı yaşamaları halinde KADES uygulamasında acil butonuna bastığında bizim haber merkezimize sinyal düşüyor. Burada önemli olan acil butonuna basan bayanların telefonunda konum bilgilerinin mutlaka açık olması gerekiyor. Haber merkezimiz tarafından en kısa sürede, en yakın ekip derhal olay yerine intikal edecek. Kadınlara uygulanan şiddetten milletçe rahatsızız. Bu konuda elimizden gelen tüm gayreti gösterme çabasındayız” dedi.

Etkinliğe Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve İl Jandarma Komutanlığı da destek verdi.