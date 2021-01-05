Çorum’da kadınlar sordu: “Gülistan Doku nerede?”

5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbeti bir yıldır belli olmadı. 21 yaşındaki Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmalar bir yıldır devam etse de araştırmalar yetersiz ve eksik olduğu gerekçeleriyle eleştiriliyor. Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen Çorum Kadın Meclisi üyesi kadınlar bir kez daha ‘Gülistan Doku nerede’ diye sordu.

“ŞÜPHELİNİN İFADESİ BİLE ALINMADI”

Grup adına açıklama yapan Eda Yayla, 1 yıldır Gülistan Doku’ya ne olduğunu sorduklarını ancak yetkili hiç kimseden yanıt alamadıklarını ifade etti. Gülistan Doku’nun arama çalışmalarının hiçbir açıklama yapılmadan durdurulduğunu belirten Yayla, “Gülistan kaybolmadan önce görüştüğü baş şüpheliyle tartışmıştı. Daha sonra aynı kişi tarafından 2 kez alıkonulduğu ortaya çıktı ancak buna rağmen şüphelinin ifadesi bile alınmadı” dedi.

“GÜLİSTAN İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Türkiye’de başına ne geldiğinin bilinmediği çok fazla çocuk ve kadın olduğunu vurgulayan Yayla, şunları kaydetti: “5 gün önce 2020 raporumuz açıklandı. 1 yılda en az 300 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 171 kadın da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm şüpheli ölümlerin artırılması doğrudan devletin sorumluluğundadır. Türkiye İstanbul Sözleşmesi’ni kabul ettiği an bu sorumluluğu kabul etmişti. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden çocuklara, kadınlara hala kayıp olanlara ne olduğunu hep birlikte soralım. Gülistan Doku’ya ne oldu? Aleyna Çakır’a ne oldu? Rabia Naz’a ne oldu? Nadira Kadirova’ya ne oldu? Yeniden soruyoruz Gülistan Doku nerede? Devletin soruşturma yükümlülüğünü yerine getirene dek Gülistan için mücadelemiz sürecek.” (Nurdan AKBAŞ)