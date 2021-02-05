Çorum’da kadın nüfusu daha fazla

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Çorum ilinin nüfusunun 530 bin 126 olduğu belirtilen bültende, Çorum’da erkek nüfusunun % 49.5, kadın nüfusunun ise % 50.5 olduğu, nüfus artış hızının ise binde eksi 1.4 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü’nün Çorum’un 2020 nüfus istatistiği ile ilgili derlediği bilgiler şöyle:

“2020 yılında Çorum’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 738 kişi azalarak 530 126 kişi olmuştur . Çorum’da erkek nüfusun oranı % 49,5 (262 590 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,5 (267 536 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

ÇORUM’UN NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE -1.4

2019 yılında binde -10,5 olan Çorum’un yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde -1,4 oldu.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu. 2020yılında 8 I ilden; 48 ilin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 33 ilin nüfusu azaldı.

Çorum binde -1,4 nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 52'inci sırada yer aldı.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN % 0.63’Ü ÇORUM’DA

Türkiye nüfusunun %18,49'unun ikamet ettiği 1 5 milyon 462 bin 452 nüfuslu İstanbul'u, 5 milyon

663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi. Bayburt, 8 I bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.

İllerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre Çorum 530.126 kişilik nüfusla 43’üncü sırada yer aldı.

ÇORUM’DA KİLOMETREKAREYE 41 KİŞİ

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 109 kişiye yükseldi. Bu sayı Çorum’da 41 kişi iken, İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 1 l kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

MERKEZ VE İKİ İLÇENİN NÜFUSU ARTTI

Çorum Merkez ilçesinin nüfusu (köyler hariç) 2019 yılında 267. 032 kişi iken 2020 yılında 669 kişi artarak 267 bin 701 kişi oldu. Çorum ilinde; 3 ilçenin nüfusu artarken, 11 ilçenin nüfusları azaldı. Çorum genelinde il ve ilçe merkezlerinde oturan kişi sayısı 728 kişi arttı, belde ve köylerde oturan kişi sayısı 1.466 kişi azaldı.

ÇORUM NÜFUSUNUN ORTALAMA YAŞI 38.1

Çorum’da 2019 yılında 37,7 olan ortanca yaş 2020 yılında 38,1’e yükselmiştir. Ortanca yaş erkeklerde 37,1, kadınlarda 39,1 oldu. Ülkemizde 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde de 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,l'den 33,5'e yükseldiği görüldü. Sinop'un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanl1urfa'yi, 21,2 ile Şirnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti.

ÇORUM NÜFUSUNUN % 65.30’U 15 İLE 64 YAŞLARI ARASINDA

Çorum’da 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus 2019 yılına göre 1. 656 kişi azalarak 346.204 kişi ( %65,30) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfus 2019 yılına göre 2. 159 kişi azalarak 101.006 kişi (%19,05) olarak gerçekleşti. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus ise 2019 yılına göre 3. 077 kişi artarak 82. 916 kişi (%15,64) olarak gerçekleşti.