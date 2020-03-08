Çorum’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruluyor

“Kadın Eli Değmiş Külahlar” projesi kapsamında kurulacak olan kooperatif ile ilgili olarak Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Akkent Kadın Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Şube Müdür Vekili Durmuş Buyruk ve Tülay Şahin, Belediye Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, Akkent Kadın Kültür Merkezi yöneticisi Seyhan Gorkmaz ve Algida Merzifon Distribütörü Ali Şahan, Distribütör Yöneticisi Abidin Şahin, Karadeniz Bölge Müdürü Can Nizam, FS Satış Uzmanı Onur Kumru ile girişimci kadınlar katıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü personeli Tülay Şahin, kadın kooperatifleri hakkında kadınlara bilgilendirme yaparken, Satış Uzmanı Onur Kumru da Algida’nın kurulacak olan kooperatifi sağlayacağı destekleri anlattı.

(Volkan SINAYUÇ)