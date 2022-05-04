Çorum’da kadın cinayeti son anda engellendi

Çorum’da eşi tarafından boğularak öldürülmek üzereyken polis ve itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kurtarılan genç kadın, yoğun bakıma alındı.

Olay önceki gün öğle saatlerinde merkez Mimarsinan Mahallesi 20. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadına şiddet ihbarı alan polis ekipleri zaman kaybetmeden belirtilen adrese geldi. İkazlara rağmen daire kapısının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Zaman kaybetmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında, 31 yaşındaki E.Ö.'nün eşi N.Ö., tarafından boğazı sıkılarak öldürülmek üzere olduğunu gördü.

Polis ekiplerinin mudahalesi ile etkisiz hale getirilen N.Ö., gözaltına alınırken, bilinci kapalı ve baygın vaziyetteki genç kadın 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

E.Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Haber Merkezi)

