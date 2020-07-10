Çorum’da kaçak içki operasyonu

Jandarma ekipleri tarafından şüpheliye ait ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararı neticesinde yapılan operasyonda Bin 300 litre fermente içki (şarap), 15 litre distile içki (rakı), 40 kilogram anason ve 1 adet distilasyon sistemi ele geçirildi.

Yapılan açıklamada ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

(Haber Merkezi)