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Çorum’da kaçak içki operasyonu

Çorum’da polis ekipleri tarafından kaçak içki satışı yapılan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda yüzlerce litre kaçak içki ile nargile tütünü ele geçirildi. 

Güncel 15.01.2021, 19:52
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Çorum’da kaçak içki operasyonu

Çorum Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 3 şüphelinin ikamet adresleri ve kargolarında yapılan adli aramalarda 339 şişe çeşitli marka ve ebatlarda gümrük kaçağı alkollü içki, 71 litre pet şişeler içinde el yapımı kaçak alkollü içki, 9 kilogram alkollü içki yapımında kullanılan anason maddesi, Adalya marka ibareli 10 adet 1 kilogramlık paketler içerisinde toplam 10 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü, Jibiar marka ibareli 7 adet 250 gramlık paketler içerisinde toplam 1 kilo 750 gram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. 
Operasyonlarda yakalanan 2 kişi serbest bırakılırken 1 kişi ise adli işlemler için gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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