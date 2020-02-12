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Çorum’da kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Çorum’da Av Koruma Kontrol ekipleri kaçak avcılara yönelik etkin bir mücadele çalışması yürütüyor. 

Çorum’da kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Çorum’da Av Koruma Kontrol ekipleri kaçak avcılara yönelik etkin bir mücadele çalışması yürütüyor. 

12 Şubat 2020 Çarşamba 19:22
Çorum’da kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yaban hayvanlarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla ülke genelinde gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekibimiz tarafından İskilip ilçesinde yapılan denetimlerde 4 avcıya yasal işlem uygulanırken, 4 adet av tüfeği ve süresi dışında avlanan yaban tavşanına el konuldu. 

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