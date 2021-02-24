Çorum’da işten çıkarılan metal işçisine işsizlik maaşı bağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişlerinin incelemeler sonrası tuttukları rapor doğrultusunda işçilerin sendikaya üye olduktan sonra işten atıldıklarına dair iddialarını destekler şekilde bir karar çıktı. 78 gün önce işten atılan 91 Ekmekçioğlu Metal işçisine dün itibariyle işsizlik maaşı bağlandı.

Müfettişler konu hakkındaki hazırladıkları raporlarını yetkili kurum olan iş ve işçi bulma kurumuna sundular. İnceleme sonrasında 91 işçinin hakkında Kod-29’ dan işten atılamayacaklarına kanaat getirilerek işsizlik maaşı ödemesinin yapılacağı belirtildi. Rapor sonrasında kurum tarafından işçilere maaş ödenmesi ile ilgili bildiri yollandı.

78 GÜNLÜK İŞSİZLİK MAAŞI ALACAKLAR

Daha önce DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından işçilerin işsizlik maaşı ödenmesi ve üzerlerine atılı Kod;29 uygulamasının haksızlığı dile getirilmiş ve sendika avukatlarının müracaatı sonrasında bakanlık konuyu incelemeye almıştı.

İnceleme sonrasında işçilerin Kod-29’a uymadıkları atılı suçun işçiler tarafından işlenmediği müfettiş raporları sonrasında ortaya çıktı. Bunun üzerine İş ve işçi Bulma Kurumu 77 işçiye 78 günlük işsizlik maaşlarının ödeneceğini duyurdu.

KOD-29 NEDİR?

Kod 29'un karşılığı işverenin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedenine dayalı bir işten çıkarma yapıldığı anlamına geliyor. - Kod 29'a göre işten çıkarılan işçi, davayı kazanana kadar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alamadığı gibi işsizlik sigortasından da yararlanamıyor.

(Haber Merkezi)