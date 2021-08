Çorum’da intihar girişimi

Ailevi sıkıntıları olduğu iddia edilen M.Y., bir iş merkezinin teras katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı görenler hemen polisi aradı.

Olay Gazi Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, M.Y., ailevi problemlerden dolayı bunalıma girdi. Şahıs, Gazi Caddesine gelerek bir iş merkezinin teras katına çıktı.

Teras katta şahsı gören vatandaşlar hemen durumu Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre polis ekiplerinin yanı sıra, 112 Acil Servis ekipleri ve 110 itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama riskini göz önünde bulundurarak, binanın altına şişme yatak açtı. Bu sırada polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan M.Y’yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

İkna edilen M.Y., polis eşliğinde aşağıya indirilirken, şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.