Çorum’da inşaat sezonuna umut verici bir adım atıldı

Abdullah ve Şaban Torun’un sahibi olduğu Çakır İnşaat ile Cemal Ersoy’un sahibi olduğu Ersoy İnşaat’ın, Çorum Atatürk lisesi arkasında başladıkları konut projesi, inşaat sezonuna umut verici bir başlangıç olarak nitelendi ve sektörün darboğazdan çıkışına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Yaklaşık 40 yıllık Dilek Apartmanı, kentsel dönüşüm çerçevesinde yenilenerek, kentin en güzel lokasyonunda modern ve lüks bir konut projesi olarak yükselecek. Yapımcı ortaklara ait daireler, gerek muhiti, gerekse inşaat kalitesi ile cazip olduğundan, daha temelde satışa çıkarıldı.

Müteahhit, İnşaat Mühendisi Cemal Ersoy, 54 dairelik binanın, sokağın başında, Stat karşısında bulunan Mehmet Zahid Kotku Camii ile uyumlu bir konsept içinde projelendirildiğini belirterek, “Binamız, Çorum’un bulunmaz yerlerinden biri. Projemizi de, çevreye uyumlu ve konforlu şekilde hayata geçirmeye özen gösterdik” diye konuştu.

(Haber Merkezi)