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Çorum’da imam hatip ve müezzin kayyım atanacak
AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ziyaretinde, Çorum Merkez, ilçeler ve özellikle köylerin imam hatip ve müezzin kayyım eksiklerinin tamamlanması ricasında bulundu.
Güncel 24.01.2022, 19:04
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Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, "Diyanet İşleri Başkanımız Sn. Ali Erbaş ile yaptığımız görüşme sonrası 100 adet İmam hatip 4 adet Müezzin kayyım ve 4 adet Kuran Kursu Öğreticisi kadrosunun Çorumumuza tahsis edildiğini ve 2 ay içerisinde yapılacak olan atamada eksik olan camilerimizin özellikle köylerimizdeki camilerin eksik imam hatip ve müezzin kayyım eksikleri giderilmiş olacak" dedi.
Milletvekili Kaya, “Talebimiz üzerine yapılacak olan atamaların ilimize verilmesinde Diyanet İşleri Başkanımız Sn. Ali Erbaş’a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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