Çorum’da ilk ‘online kasap’

“Evde kalın, etsiz kalmayın” sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Bahattin Tosun, pandemi şartlarından dolayı müşterilerine bu hizmeti sunduklarını belirterek, “1930 yılından bu yana çekirdekten yetişmiş kasap olarak etin en iyisi ile fark yaratıyoruz. Bu sebeple online kasap olarak, tosunoglukasap.com ile de sizlere en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Emin adımlarla ilerlerken, sektöre yön vermekten ve örnek alınmaktan şimdiden mutluluk duyuyoruz. En güncel teknolojiyi kullanarak online kasap web sitesini kurduk. Bunun için www.tosunoglukasap.com’a girerek istediğiniz ürünü seçerek sipariş oluşturmanız yeterli” dedi.

Kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman daha ilerisini hedeflediklerini kaydeden Tosun, “Biz müşterilerimizle birlikte adeta bir aile olduk. Aileme nasıl taze ve kaliteli et yedirme ihtiyacı duyuyorsam kendi müşterilerime de aynı özeni ve titizliği gösteriyorum. Web sitemizi ziyaret ederek istediğiniz ürünü seçin evinize getirelim” diye konuştu.

(Haber Merkezi)