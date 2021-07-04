Çorum’da ilk kez HİPEK yöntemi ile ameliyat yapıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji, Gastroenteroloji Cerrahi ve Kadın Hastalıkları Kliniklerinin koordinasyonuyla ilk defa yapılan Sitoreduktif cerrahi ve HİPEK operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, “60 yaşında over kanseri hasta hastane genel cerrahi yan dal polikliniğine başvurması üzerine servise yatırılarak, hazırlıkları tamamlandı. Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazı Alkurt, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Doğukan Durak ve kadın doğum hastalıkları Kliniği’nden Doç. Dr. Cihan Toğrul Çorum’da ilk kez gerçekleştirilen Sitoreduktif Cerrahi ve HİPEK operasyonunu başarı ile gerçekleştirerek hastayı sağlığına kavuşturdu. Sitoreduktif cerrahi; hastanın karın içerisindeki tüm kanserli dokuları ile karın zarının çıkarılması işlemini ifade etmektedir. HİPEK (Hipertermiintraperitoneal kemoterapi) ise hastanın direk karın içerisine 41 dereceye kadar ısıtılan sıcak kemoterapik ilaçların bir saat süre ile verilmesi işlemidir. Bu ameliyat sayesinde gözle görülemeyecek düzeydeki kanser hücreleri yok edilerek hastanın daha uzun yaşam süresi sağlanmaktadır. Bu ameliyatlar sadece büyük şehirlerde belli merkezlerde ve büyük ücretler verilerek yapılırken, Çorum’da hastanemiz imkanlarını kullanarak hastadan herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirmiştir. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen Kalp Damar cerrahi kliniğine, perfuzyonist ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.