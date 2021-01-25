Çorum’da ilk kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatı yapıldı

Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Doğukan Durak tarafından uygulanan ameliyat ile kanserli dokunun tamamı başarılı şekilde çıkarılarak hasta sağlığına kavuşturuldu.



Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi internet sitesinden yapılan açıklamada yapılan ameliyatın Çorum’da ilk kez gerçekleştirildiği bildirildi.

Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahinin hastanın daha çabuk iyileşmesi ve açık ameliyatlara göre çok daha az ağrı hissetmesini sağlayan cerrahi bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Karın bölgesinde gelişen çeşitli hastalıkların tanı ya da tedavisi için kullanılan laparoskopik cerrahi yönteminde, cilt üzerindeki kesi boyutu son derece küçüktür. Laparoskopik cerrahi; ismini, cerrahi işlem sırasında kullanılan laparoskoptan alır. Laparoskop, ucunda ışığı olan fiber optik bir teleskop olarak tanımlanabilir. Karın bölgesine açılan kesiden vücut içine sokulan laparoskop sayesinde hekim, operasyon sırasında rahat bir görüş elde eder. Karın bölgesinin farklı yerlerine açılan kesiler sayesinde operasyon bölgesine diğer cerrahi aletler sokulur ve cerrah, hareketlerini yüksek çözünürlüklü bir monitörden izleyerek yapar. Minimal invaziv cerrahi ya da kansız ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi yöntemi ile pek çok farklı hastalığın tanısı koyulabilir ve tedavisi yapılabilir. Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Onkolojik cerrahlarımız tarafından; kanserli doku ve organların tümör yönelik cerrahileri, laparoskopi (kapalı ameliyat) ile etkin şekilde genel cerrahi kliniğimizde uygulanmaktadır”



Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli de konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Çorum’un merkez köyünde yaşayan, sürekli devam eden mide rahatsızlığı ve ağrısı ile Cerrahi Onkoloji ve Gastroenteroloji Cerrahi bölümüne muayene olarak hastaneye yatışı gerçekleştirilen hastamızın, Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Doğukan Durak tarafından, ilk kez yapılan laparoskopik (kapalı yöntem) mide ameliyatı ile kanserli dokunun tamamı başarılı bir ameliyat ile çıkarılmıştır” şeklinde konuştu.

“Kapalı ameliyat olması nedeniyle erkenden ayağa kalkabilen ve yemeğini yiyebilen hastamız, normal açık ameliyata göre daha kısa sürede iyileşerek taburcu olmuştur. Büyük merkezlerde yapılan bu özellikli, ileri laparoskopi becerileri gerektiren ameliyatlar, bundan sonra hastanemizde yapılmaya devam edecektir” diyen Prof. Dr. Mesut Sezikli, Çorum halkına layık oldukları en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtti.

(Haber Merkezi)