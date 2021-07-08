Çorum’da ilk hasta bakım ve refakatçilik hizmeti için işyeri 

İlimizde sektöründe ilk olan hasta bakıcılık ve refakatçilik hizmetlerinin verileceği Çorum Özel Hasta Bakıcı ve Danışmanlık Hizmetleri firması bugün düzenlenecek olan törenle hizmete girecek.

Serdal Tekmen tarafından kurulan firma Kubbeli Caddesi Zafer Çarşısı 2. Kat adresinde Çorumlulara hizmet verecek. Çorum Özel Hasta Bakıcı ve Danışmanlık Hizmetleri firmasının açılışı ise bugün saat 14.00’de yapılacak.

(Uğur GÖRKEM)

