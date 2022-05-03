Çorum’da ilk bayramlaşma Ulucami’de gerçekleştirildi
Ramazan Bayramı nedeniyle kılınan bayram namazının ardından Çorum Protokolü merkez Ulucami’yi dolduran Çorum halkı ile cami avlusunda bayramlaşma gerçekleştirdi.
Güncel 03.05.2022, 14:25
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Çorum’da vatandaşlar yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen sene gerçekleştiremedikleri bayram namazı için camilere akın etti. Bayram namazı nedeniyle yüzlerce insan Ulucami’yi doldurdu.
Bayram namazı sonrası Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer vatandaşlarla bayramlaştı. Namazda tekbirlerle minbere çıkan cami imamları, bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi.
Bayram namazı ve bayramlaşmanın ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, cami avlusunda bulunan vatandaşlara sıcak süt ve çorba ikramında bulundu.
(Volkan SINAYUÇ)
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