Çorum’da ikinci doz aşı oranı yüzde 74,4

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, bölgemizde 18 yaş ve üstü kişilerde en az iki doz aşı oranları Amasya’da % 78,1, Çorum’da 74,4, Kastamonu’da %73,0, Çankırı’da %72,9, Samsun’da % 72,3, Tokat’ta % 71,6, Kırıkkale’de %70,3, Yozgat’ta ise yüzde 65,6 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın aşı haritasında yüzde 75 oranına ulaşan iller mavi kategoride yer alıyor. (Haber Merkezi)

