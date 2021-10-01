Çorum’da ikinci doz aşı oranı yüzde 74,4
Koronavirüs aşı oranında Çorum yüzde 74,4 oranıyla sarı iller kategorisinde yer alıyor. Bölgemizde Amasya’dan sonra en fazla aşı oranına sahip olan Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Samsun illerini geride bıraktı.
Güncel 01.10.2021, 19:46
49
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, bölgemizde 18 yaş ve üstü kişilerde en az iki doz aşı oranları Amasya’da % 78,1, Çorum’da 74,4, Kastamonu’da %73,0, Çankırı’da %72,9, Samsun’da % 72,3, Tokat’ta % 71,6, Kırıkkale’de %70,3, Yozgat’ta ise yüzde 65,6 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı’nın aşı haritasında yüzde 75 oranına ulaşan iller mavi kategoride yer alıyor. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Karagümrük
|8
|14
|6. Hatayspor
|7
|13
|7. Konyaspor
|7
|13
|8. Alanyaspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|7
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Altınordu
|8
|10
|10. Manisa FK
|7
|9
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|6
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0