Çorum’da ikinci dalga mı?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga korkusu giderek toplumun tüm kesimlerini sarıyor.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tehlikesini bugüne kadar aldığı önlemler ile dünyanın bir çok ülkesinden daha iyi durumda geçiren ülkemizde 1 Haziran 2020 tarihinde hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle birlikte bir çok ilde oluşan rehavetin ilimizde de oluştuğu iddia edildi.

Türkiye’de normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte alışveriş merkezleri, berber-kuaför, cafe, restoran ve kahvehanelerin açılması, iş yerlerine dönüş, şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırının kaldırılması, şehirlerarası seyahat yasağının kalkması gibi adımlar, toplum içinde de hareketliliğinin artmasına ve bazı kentlerde Covid-19 vakalarının tırmanışa geçmesine yol açtı.

Ülkemizde ilk koronavirüs hastalığının tespit edilmesiyle başlayan pandemi sürecinde başarılı çalışmalarla gündeme gelen ilimizde son günlerde vaka sayılarının arttığı dilden dile dolaşıyor. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlar, çocuk ve gençlerin sokağa çıkma yasaklarına tam olarak uymadığı, bir çok noktada sosyal mesafe ve maske takılmamaya başlandığı gözlenen ilimizde son birkaç gün içerisinde bugüne kadar olan vakalar kadar hastaya rastlandığı da dile getirilmeye başlandı.

Çorum’da geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir polis memurunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan çalışmalarda onlarca polis ve ailelerine test yapıldığı, bunların 19 tanesinin testinin pozitif çıktığı, yine geçtiğimiz günlerde Sungurlu’da karantinaya alınan Başpınar Mahallesi Emralioğlu Apartmanı’nda 4 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması vatandaşları daha da tedirgin etmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs salgını süresinde Çorum’da yapılan test sayısının yetersizliğine değinen ve son birkaç gündür ortaya çıkan vakaların sayısının sözü edilenden daha fazla olduğunu dile getiren bir çok sosyal medya kullanıcısı bu konuda yetkililerin daha ayrıntılı açıklama yaparak gerekli uyarıları topluma hatırlatması, gerekiyorsa da önlemleri sıkılaştırmaları çağrısında bulundular.

PROF. CEYHAN UYARDI

Konuyla ilgili ulusal kanallarda sürekli uyarılarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ülkemizde koronavirüs vaka sayısında beklenen azalmanın hala olmadığını, tüm dünyada ikinci bir artışın başladığını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan; “Bir kısım insan çok tedbirli kurallara uyuyor. Evlerine kapanan, aylardır dışarı çıkmayan insanlara haksızlık oluyor. Şu anda dünyada ikinci bir artış yaşanıyor. Birçok ülkede salgın dalgası yeni başladı. Bizde azalmaya başlaması yetmiyor, mesafeli maskeli yaşamak durumunda kalacağız.Yüksek oranda yaşlılar hayatını kaybediyor. Biz bir Avrupa ülkesi gibi değiliz. Yaşlıların çoğu çocuk, torun birlikte yaşıyor. Bulaşın çoğu ev içi temas şeklinde oluyor.Bütün toplumu kontrol altında tutarsanız virüs toplumda iyice azalacağı için o grubun dışarı çıkması o insanların dışarı çıkması daha az risk oluşturacak. Sadece maske takarak yüzde 86 oranında korunuyorsunuz maske olmadan mesafe kuralına uyarsanız yüzde 82 ikisini birden uygularsanız yüzde 97 oranında korunuyorsunuz” dedi.

(Haber Merkezi)