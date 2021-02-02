Çorum’da iki kişide daha mutasyonlu Covid-19 virüsü çıktı

Ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da özellikle hafta sonu kısıtlamaları sayesinde koronavirüs (Covid-19) vakasında yüzde 85’e yakın bir düşüş yaşandı. Vakaların düşmeye başladığı kentte bir hafta önce ilk defa mutasyona uğramış olan ve daha ölümcül olduğu tespit edilen yeni tip koronavirüse rastlanmıştı.

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen ve birçok ülkeye yayılan mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsü 27 Ocak 2021 günü şehir dışından geldiği belirlenen iki kişide tespit edilmiş, bu kişiler Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmış ve bu kişilerle temaslı olduğu belirlenen kişiler de karantina altına alınmıştı.

KARGI’DA ÇIKTI

Son olarak ise önceki gün ilimiz Kargı İlçesi’nde iki kişide daha mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi.

Kargı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 2 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiği belirtilerek, tüm vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kargı Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizde 2 kişide mutasyona uğramış virüs tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın rehavete kapılmamaları, kurallara uymaları ve daha dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.

(Haber Merkezi)