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Çorum’da iki kişi daha hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının ilk döneminde büyük başarı elde eden Çorum’da normalleşme süreciyle beraber yaşanan vaka artışının önüne bir türlü geçilemiyor.

Güncel 09.08.2020, 19:39 09.08.2020, 19:41
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Çorum’da iki kişi daha hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs salgınının ilimizdeki faturası her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günleri il genelinde yapılan 770 test sonucunda 155 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, durumu ağırlaşan iki kişinin hayatını kaybetmesi ile birlikte toplam ölüm 12’ye yükseldi. Son 10 günde ise koronavirüs nedeniyle ilimizdeki ölüm sayısı da 7’ye çıktı.

Çorum’da 7 Ağustos günü yapılan 367 test sonucunda 70 kişide daha virüs tespit edilirken, 8 Ağustos günü yapılan 403 testte ise 85 yeni vakanın daha ortaya çıktığı öğrenildi. Yani iki gün boyunca yapılan 770 testte 155 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, hastane ve özel alanlarda tedavi edilen hasta sayısı 552’ye çıkmış oldu. Bu vakaların 165’inin tedavisine Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 375’inin ise evleri gibi özel alanlarda sürdürülürken, durumu ağır olan 6 hastanın yoğun bakımda, solunum sorunları olan 6 hastanın ise entübe servisinde tedavi altında olduğu, test sayısının 17 bin 250’ye ulaştığı ilimizde toplam vaka sayısı 1247’ye çıkarken, iki gün içinde 38 olmak üzere toplam 683 hastanın ise iyileşerek taburcu edildiği öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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