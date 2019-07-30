Çorum’da iki genç ortadan kayboldu

Alınan bilgiye göre Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Kuyucak Köyü’nde yaşayan 20 yaşındaki S.A isimli genç kız erkek arkadaşıyla kaçtı.

Jandarma Karakolu’na başvuran baba M.A. (48) ilçeye pazar alışverişi için gittiğini, eve döndüğü sırada kızı S.A.’nın evde olmadığını gördüğünü, daha sonra ise kendisinin gizli numaradan arandığını belirterek kızının kendisini merak etmemelerini, erkek arkadaşı ile beraber olduğunu söylediğini kaydetti. Baba M.A.’nın kızının erkek arkadaşını tanımadığını, başına bir şey gelmesinden korktuğunu belirterek, jandarmaya şikayette bulunduğu da belirtildi.

Ayrıca Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Tuğlu köyünden O.A. isimli 19 yaşındaki genç 28 Temmuz 2019 günü sabah saatinde evden ayrıldı. Aradan geçen 3 günde gençten haber alamayan yakınları durumu Jandarma’ya bildirdi. Yapılan aramalar sonucunda gencin Ankara ilindeki evine gittiğinin belirlendiği öğrenildi.

İki olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)