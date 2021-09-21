Çorum’da iki doz aşı oranı yüzde 71.8
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’de iki doz aşı yapılma odanı yüzde 68.13’ken, Çorum’da ise bu oran yüzde 71.8 olarak açıklandı.
Güncel 21.09.2021, 19:53 21.09.2021, 19:55
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Türkiye’de koronavirüs tablosunun değiştiğini, bundan sonra aşı tablosu olarak en az iki doz aşı olanların paylaşılacağını belirten Bakan Koca, “Günlük koronavirüs tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” dedi. (Haber Merkezi)
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