Çorum’da iki doz aşı oranı yüzde  71.8

Türkiye’de koronavirüs tablosunun değiştiğini, bundan sonra aşı tablosu olarak en az iki doz aşı olanların paylaşılacağını belirten Bakan Koca, “Günlük koronavirüs tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” dedi. (Haber Merkezi)

