Çorum’da her 3 kişiye 1 motorlu araç düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre ülkede kişi başına düşen araç bakımından Muğla birinciliğe ulaşırken, her 2 kişiye bir motorlu araç düşen Muğla’yı takip eden illerden birinin de Çorum olduğu gözleniyor. Türkiye’de ortalama 7 kişiye bir otomobil düşüyor. Başkent Ankara ise 4 kişiye bir otomobil ile otomobil zengini kent olurken, Hakkari ise 131 kişiye bir otomobil oranıyla iller bazında son sırada yer aldı. Çorum’da ise yaklaşık 7 kişiye bir otomobil düşüyor. Her bin kişiye düşen araç sayısı bakımından 152 ile ülke ortalamasını (150) geride bırakan Çorum bu oranıyla 28.’nci sırada yer bulurken, kişi başı düşen motorlu araç sayısı bakımından ise daha üst sıralarda yer alıyor.

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 23 milyonu aştığı ülkemizde yaklaşık 4 kişiye bir araç düşerken, Muğla ve Burdur'da her iki kişiden birinin taşıt sahibi olduğu gözleniyor. İstanbul’un 4 milyon 187 bin 776 araç ile birinci sırada yer alan il olduğu listede Çorum’da 171 bin 377 araçla kişi başına düşen araç bakımından üst sıralarda yer alan iller arasında yer alıyor. Çorum’da her 3 kişiye bir motorlu araç düşerken, her 1000 kişiye düşen araç sayısında da Çorum 28. Sırada yer alarak 152 ile ülke ortalamasının üzerinde yer alıyor. Türkiye’de bu orana göre Hakkari’de her 133 kişiye, Şırnak’ta ise her 119 kişiye bir otomobil düşüyor.

Buna göre illerin nüfusları dikkate alındığını kişi başı düşen otomobil sayısı bakımından sıralama şu şekilde; “Ankara 4, Antalya 5, Bolu 5, Burdur 5, Denizli 5, Eskişehir 5, Isparta 5, İstanbul 5, Kütahya 5, Muğla 5, Amasya 6, Aydın 6, Balıkesir 6, Bursa 6, Çanakkale 6, Edirne 6, İzmir 6, Karabük 6, Kastamonu 6, Kayseri 6, Kırıkkale 6, Kırklareli 6, Kırşehir 6, Konya 6, Nevşehir 6, Uşak 6, Zonguldak 6, Adana 7, Aksaray 7, Bartın 7, Bilecik 7, Çorum 7, Düzce 7, Karaman 7, Manisa 7, Mersin 7, Osmaniye 7, Sakarya 7, Sinop 7, Tekirdağ 7, Yalova 7, Afyonkarahisar 8, Çankırı 8, Hatay 8, Kocaeli 8, Niğde 8, Samsun 8, Sivas 8, Tokat 8, Trabzon 8, Elazığ 9, Erzincan 9, Gaziantep 9, Kahramanmaraş 9, Malatya 9, Yozgat 9, Rize 10, Artvin 11, Giresun 11, Ordu 11, Adıyaman 13, Bayburt 13, Erzurum 13, Kilis 13, Gümüşhane 16, Şanlıurfa 21, Kars 24, Ardahan 25, Tunceli 25, Iğdır 30, Diyarbakır 33, Mardin 35, Bingöl 37, Batman 39, Van 40, Bitlis 44, Muş 44, Siirt 45, Ağrı 53, Şırnak 123, Hakkari 131”

(Volkan SINAYUÇ)