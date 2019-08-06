“Çorum’da hayvancılık daha iyi yerlere gelecek”

Çorum Damızlık Koyun-Yetiştiricileri Birliği tarafından kurulan Koç-Teke Üretim İstasyonu’nun ülkemiz hayvancılığına da büyük katkılar sağlayacağını söyleyen TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Sevindikalan Köyü’nde düzenlenen açılış töreninde yetiştiricilerle buluşma imkanı buldu.

İstasyonun kurulmasında emeği geçen ve katkı sağlayan kişi kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek “Açılışını yapacağımız bu tesis ile Çorum ilimizde küçükbaş hayvancılığın çok daha iyi yerlere geleceğine olan inancımla hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuşan Nihat Çelik, Merkez Birliği ile il birliklerinin temel amacının ıslah faaliyetlerini yürüterek bunun neticesinde de yüksek verimli hayvanlar elde etmek olduğunu hatırlattı.

“Biz ancak üstün vasıflı damızlık koç ya da teke üretmekle ıslah çalışmalarından istediğimiz sonuçları alabiliriz. Bu nedenle ülkemiz genelinde olmasını arzu ettiğimiz bu üretim merkezini fazlasıyla önemsiyoruz” diyen Çelik, “Bu tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte artık Çorum’da damızlık sorununun ortadan kalkacağı ve damızlık koç ve teke ihtiyacının bu merkezden karşılanacak olması sektörümüz adına gurur verici olacaktır” şeklinde konuştu.

Ülkemizde halen 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığını yapacakları çalışmalarla 100 milyona çıkarması gerektiğini, bunu yaparken de yerli ırkları ıslah ederek verimini yükseltmenin önemli olduğunu anlatan Çelik, “Dolayısıyla halkımızın ihtiyacı ihtiyacı olan hayvansal proteini küçükbaştan karşılamaları doğal ve sağlıklı beslenme adına büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz coğrafyası, iklimi, mera yapısı ve daha birçok faktör ülkemizin küçükbaş hayvancılığa en uygun üretim dalı olduğunu göstermektedir. Daha da önemlisi Peygamberler mesleği olmasıyla övündüğümüz ve bizlere atalarımızdan kalan bu mirası en iyi şekilde değerlendirmek hepimizin boynunun borcudur. Bu nedenle çok zor şartlarda küçükbaş hayvancılıkla meşgul olarak geçimlerini sağlayan ve ülkemiz ekonomisi için katma değer ortaya koyan tüm yetiştiricilerimizin alınlarından ve mübarek ellerinden öpüyorum” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ilimizde hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacak bu tesisin kurulmasında emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)