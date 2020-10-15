Çorum’da “hayvan borsası” kuruluyor

Tarım ve hayvancılıkta bölgesinin çekim merkezi olan Çorum’da, canlı hayvan satış borsası kurulması için çalışmaların başladığı açıklandı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum a kurulması hedeflenen canlı hayvan satış borsası yerindi incelemeler yaparak mutabık kalındığını açıkladılar.

Canlı hayvan satış borsası atıcı ve alıcılardan oluşan tarafların aynı ortamda bir araya gelerek ürünün kıymeti mukabilinde bir fiyatla alım ve satımını gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve ÇESOB’a bağlı oda başkanları ile bazı kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda ilimizin hayvancılığın geliştirilmesi ve canlı hayvan pazarının sorunları ile ilgili istişare yapıldı.

Toplantıyla ilgili bir paylaşımda bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da “Şehrimizde hayvancılığın geliştirilmesi ve HalkEt Kombinamız ile canlı hayvan pazarımızı bölgede lider konuma getirme konulu istişare toplantımızda Sn. Valimiz Mustafa Çiftçi başkanlığında ilgili STK ve resmî kurum temsilcilerimizle bir araya geldik” görüşüne yer verdi.

Canlı hayvan pazarı bilgilendirme, sorunlarını tespit etme, çözüm yolları ve değerlendirme toplantısı sonrasında Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet canlı hayan satış borsası yapılacak yerde incelemede bulundu.

(Haber Merkezi)