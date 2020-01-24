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Çorum’da Hastalıktan Ari Köy oluşturulacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı tarafından büyükbaş hayvan yetiştiricilik işletmesi sahipleri Alican Şanlı ve Orhan Polat’a Hastalıktan Ari İşletme Belgesi takdim edildi. Sertifika törenine Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Çorum’da Hastalıktan Ari Köy oluşturulacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı tarafından büyükbaş hayvan yetiştiricilik işletmesi sahipleri Alican Şanlı ve Orhan Polat’a Hastalıktan Ari İşletme Belgesi takdim edildi. Sertifika törenine Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

24 Ocak 2020 Cuma 21:30
Çorum’da Hastalıktan Ari Köy oluşturulacak

Törende konuşan Tarım ve Orman Müdürü Sarı, “Çorum İli hayvancılığını geliştirmek için süt işletmelerinde Hastalıktan Arilik oluşturmak birinci önceliğimizdir. Bakanlığımızında Hastalıktan Ari İşletmelere; damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına ödeme birim miktarı ari hayvan başına 450 Türk Lirası olup, 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanmaktadır” dedi.

Orhan Sarı, Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almaya hak kazanan işletmelerin diğer işletmelere örnek olması gerektiğini belirtti. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelerimizin de biran önce Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne başvuru yapmalarını isteyen Orhan Sarı, “Ayrıca yakın zamanda İlklerin şehri Çorum’umuzda Hastalıktan ari işletmelerden oluşan Çorum’da ilk Ari Köyü de oluşturacağız. İşletme anlayışlarından ve üretimlerinden dolayı Alican Şanlı ve Orhan Polat’ı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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