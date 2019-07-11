Çorum’da haşhaş hasadı başladı

İlçeye bağlı Sarpunkavak köyünde sıcak havada zorlu şartlara rağmen haşhaş hasadı yapan çiftçiler, evlerine alınteri ile ekmek götürüyor.

Daha önce arazilere çeltik ektiklerini ancak bölgeye yapılan baraj nedeniyle arazileri baraj gölü altında kalınca alternatif ürün olarak haşhaşa ağırlık verdiklerini dile getiren Selim Uysal, “Ektiğimiz haşhaşların kabuklarını hasadın ardından Toprak Mahsulleri Ofisi’ne teslim ediyoruz. Geriye kalan iç tohumunun da piyasada satışını gerçekleştiriyoruz. Haşhaş ekimi ruhsatı alınırken çiftçiye kolaylık sağlanırsa üretici açısından daha iyi olacak” dedi. Haşhaş üretimi kotasının artırılmasını isteyen Uysal, “Kota artırımı yapılırsa haşhaş üretimi de artar. Daha çok çiftçi haşhaş üretimine yönelecektir” dedi.

Tarlada haşhaş kırımı yaptıklarını dile getiren Hamdi Bardak ise, “Önceden ilçemizin çeltiği vardı. Haşhaş ekimi çeltik ekimine göre daha zahmetsiz ve daha kolay. Haşhaşın her yerde ekimi yapılmıyor. Kotası az. Kota artılırsa daha çok ekim yapılır çiftçiler daha çok gelir elde eder” ifadelerini kullandı.