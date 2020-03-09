Çorum’da halkoyunları şenliği

Yarışma sonunda minikler düzenlemeli dalda İsmail Kakaç İlköğretim Okulu birinci, yıldızlar düzenlemeli dalında Mimar Sinan Ortaokulu birinci, Dumlupınar Ortaokulu ikinci, gençler düzenlemeli dalında Hasan Paşa MTAL birinci olurken düzenlemesiz bölümde ise miniklerde Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu birinci, Albayrak İlkokulu ikinci, Hürriyet İlkokulu üçüncü, Ertuğrul Gazi İlkokulu dördüncü oldu. Yarışmanın yıldızlar bölümünde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ikinci, Alaca Fatih Ortaokulu ise üçüncü olurken Gençler kategorisinde Hasanpaşa MTAL birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise ikinci oldu.

Öte yandan Halk oyunları ekipleri arasında gerçekleştirilen yarışmada da düzenlemeli dalda miniklerde Çorum Belediye GSK birinci, Kadeş Halk Oyunları GSK ikinci, Yıldızlarda Hattuşaş birinci Kadeş ikinci, gençlerde Halk Eğitim Kültür GSK birinci, büyüklerde ise Halk Eğitim Kültür GSK birinci oldu.

Yarışmanın düzenlemesiz bölümünde de 3 ekibin katıldığı minikler kategorisinde Beden eğitimi GSK birinci, Kadeş Halk Oyunları GSK ikinci, Çorum Belediyesi GSK üçüncü, yine 3 ekibin katıldığı Yıldızlar kategorisinde Beden Eğitimi Derneği GSK birinci, Kadeş Halk Oyunları GSK ikinci, Alaca Belediye GSK üçüncü oldu. Gençler kategorisinde Halk Eğitim Kültür birinci Kadeş Halk Oyunları GSK ikinci olurken büyükler kategorisinde de Halk Eğitim Kültür GSK birinci, Kadeş Halk Oyunları GSK ikinci oldu.

(Erkan BAYATLI)