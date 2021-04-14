Çorum’da günlük vaka sayısı 322’ye yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka tablosunu paylaştı. 3-9 Nisan haftası verilere göre Çorum’da her 100 bin kişide vaka sayısı 425,56’ya yükseldi.

Çorum’da haftalık vaka sayısı 100 binde 425,56 oldu. Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık her 100 bin kişide görülen koronavirüs güncel vaka sayılarını paylaştı.

Çorum’da 100 bin kişide haftalık vaka sayısı 322,56’den 425,56’ya yükseldi. Buna göre kentte haftalık vaka sayısı 2 bin 255, günlük vaka sayısı 322 oldu.

Türkiye’nin veri haritasını paylaşan Bakan Koca’nın yaptığı açıklama şöyle;

“100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız.”