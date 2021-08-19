ÇORUM’DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 138!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 – 13 Ağustos haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Çorum’da geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 175,27 olan vaka sayısı bu hafta 182,79’a yükseldi.

Açıklanan bu verilere göre kentimizde 7 – 13 Ağustos haftasında haftalık vaka sayısı 968, günlük ortalama vaka sayısı ise 138 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz" dedi.