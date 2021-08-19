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ÇORUM’DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 138!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 – 13 Ağustos haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. 

Güncel 19.08.2021, 16:01 19.08.2021, 17:59
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 – 13 Ağustos haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. 
Çorum’da geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 175,27 olan vaka sayısı bu hafta 182,79’a yükseldi. 
Açıklanan bu verilere göre kentimizde 7 – 13 Ağustos haftasında haftalık vaka sayısı 968, günlük ortalama vaka sayısı ise 138 oldu. 
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz" dedi.

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