Çorum’da günde 9 bin kişi muayene oluyor

2 milyon 261 bin 428 ayaktan muayene sayısı incelendiğinde günlük ortalama 9.082 muayene gerçekleştirilirken, 979 bin 701 acil servis muayene sayısı incelendiğinde günlük ortalama 2.684 acil servis muayene gerçekleştirildi.

Çorum’da faaliyet gösteren sağlık tesislerinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde 67 ünite ile hizmet verilirken, yıl içerisinde toplam 361 bin 265 hastaya hizmet verildiği, yine yıl içerisinde 61 bin 582 hastaya yatarak tedavi sağlandı.

Toplam 46 adet ameliyathane odası bulunan sağlık tesislerinde yıl içerisinde 56 bin 466 ameliyat yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada verilen diğer istatistiki bilgiler ise şu şekilde:

“Sağlık tesislerimizde yoğun bakımlar dahil olmak üzere toplam 1384 hasta yatağı mevcut olup, yıl içerisinde 61.582 hastaya yatarak tedavi sağlanmıştır.

Sağlık tesislerimizde toplam 171 adet yoğun bakım (erişkin yoğun bakım:131, çocuk yoğun bakım:12, yenidoğan yoğun bakım:28 yatak) yatağı bulunmakta olup, yıl içerisinde 10.287 hastaya hizmet verilmiştir.

Sağlık tesislerimizde toplam 46 adet ameliyathane oda sayısı mevcut olup, yıl içerisinde toplam 56.466 ameliyat yapılmıştır. 56.466 ameliyat incelendiğinde; A+B+C+D+E grubu 26.952, günübirlik (D+E+Diğer) 29.514 ameliyat yapılmıştır.

Sağlık tesislerinde yıl içerisinde 1996 normal doğum, 2204 sezeryan doğum olmak üzere toplam 4200 doğum eylemi gerçekleşmiştir. Toplam doğum içinde primer sezeryan oranı: %19,21’dir.

Sağlık tesislerimizde 86+8(yedek cihaz) diyaliz cihazı ile 340 hemodiyaliz hastasına 36.986 seans hizmeti, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 22 hastaya periton diyaliz hizmeti verilmiştir.

Sağlık tesislerimizde; endoskopi hizmetlerinde yıl içerisinde toplam 4580 hastaya hizmet verilmiş olup, 4807 endoskopi işlemi yapılmıştır.

Kolonoskopi hizmetlerinde yıl içerisinde toplam 2445 hastaya hizmet verilmiş olup, 2549 kolonoskopi işlemi yapılmıştır. ERCP hizmetlerinde yıl içerisinde toplam 370 hastaya hizmet verilmiş olup, 404 ERCP işlemi yapılmıştır.

Sağlık tesislerimizde Fizik Tedavi ve Rehebalitasyon (FTR) hizmetlerinde yıl içerisinde 180.063 FTR işlemi yapılmıştır.

Sağlık tesislerimizde 16 mobil ekip ile yıl içerisinde toplam 6.041 hastaya evde sağlık hizmeti verilmiştir. İlgili hastalara toplam 31.698 ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Sağlık tesislerimizde bulunan 3 adet sigara bırakma polikliniğinde (T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Göğüs Hastalıkları Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sungurlu Devlet Hastanesi) yıl içerisinde 3.288 hasta hizmet almıştır.” (Haber Merkezi)