“Çorum’da girişimcilik ruhu daha da gelişmeli”

Ziyarette geçtiğimiz günlerde annesi Ruziye Gür’ü kaybeden Birlik Başkanı Recep Gür’e taziyelerini ileten KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, ayrıca KOSGEB’in girişimcilik kursları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, KOSGEB’in KOBİ’lere ve girişimcilere sağladığı imkanların küçümsenemeyeceğini söyledi.

Girişimciliğin önemine dikkat çeken ve Çorum’da girişimcilik ruhunun daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Gür, özellikle kadın girişimcilerin sayısının artırılmasının yanı sıra girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesinin önemine değindi.

(Haber Merkezi)