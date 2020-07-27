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“Çorum’da girişimcilik ruhu daha da gelişmeli”

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Çorum İl Müdürü Yusuf Yıldız, ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etti.

Güncel 27.07.2020, 23:46
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“Çorum’da girişimcilik ruhu daha da gelişmeli”

Ziyarette geçtiğimiz günlerde annesi Ruziye Gür’ü kaybeden Birlik Başkanı Recep Gür’e taziyelerini ileten KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, ayrıca KOSGEB’in girişimcilik kursları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, KOSGEB’in KOBİ’lere ve girişimcilere sağladığı imkanların küçümsenemeyeceğini söyledi.

Girişimciliğin önemine dikkat çeken ve Çorum’da girişimcilik ruhunun daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Gür, özellikle kadın girişimcilerin sayısının artırılmasının yanı sıra girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesinin önemine değindi.

(Haber Merkezi)

#Yusuf Yıldız #KOSGEB Çorum İl Müdürü #ÇESOB Başkanı #Recep Gür
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