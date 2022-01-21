Çorum’da geçtiğimiz yıl 7.426 kişiye iş bulundu

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 2021 faaliyet raporu açıklandı. Verilen bilgiye göre, Çorum’da 2021 yılı Aralık ayı sonu itibariyle kamu ve özel sektör işyerlerinden toplamda 8 bin 491 adet açık iş ilanı alınırken, 7.426 kişi işe yerleştirildi.

Açık işlerin % 88’inin karşılandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Özel sektörde yılsonu itibariyle işe yerleşenlerin sayısı 7.426 kişidir. İşe yerleşenlerin % 53,8’i nitelik gerektiren, % 46,2’si nitelik gerektirmeyen meslekler grubundadır. İşe yerleşenlerin 2.750’si kadın, 4.676’sı erkektir. Yıl içerisinde kısa çalışma ödeneğine 513 özel sektör işyeri tarafından başvuru yapılmış, toplam 4.137 vatandaşımız kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılmıştır. 2021 yılı danışmanlık hizmetleri verilerine göre, yılsonu itibarı ile iş ve meslek danışmanları tarafından toplamda 13.240 kişiye danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2021 yılı için İl Müdürlüğü olarak belirlenen hedefimiz 4.975 işbaşı eğitim programı katılımcısı iken, 5.761 katılımcı işbaşı eğitim programından faydalandırılmıştır. Ayrıca 668 kursiyer meslek edindirme kurslarından faydalanırken, 216 vatandaşımız da Toplum Yararına Çalışma Programlardan faydalanmıştır.” (Haber Merkezi)

