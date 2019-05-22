Çorum’da geçtiğimiz yıl 6 bin 124 bebek doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, 2018 yılına ilişkin Çorum’un doğum istatistikleri konusunda bir basın bülteni hazırladı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Türkiye’de canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2017 yılı verisine göre 1 milyon 295 bin 784 iken 2018 yılında 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.

Çorum’da ise canlı doğan bebek sayısı 2017 yılında 6 bin 345 iken bu sayı %3,5 azalarak 2018 yılında 6 bin 124 oldu.

Toplam doğurganlık hızı, 2017 yılında 2,07 çocuk iken 2018 yılında 1,99 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 1,99 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'nun altında kaldığını gösterdi.

Çorum toplam doğurganlık hızı 2017 yılında 1,80 iken 2018 yılında 1,73 olarak gerçekleşti. Çorum bu değer ile doğurganlık hızının en yüksek olduğu il sıralamasında 49’uncu oldu.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2018 yılında 4,13 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,6 çocuk ile Şırnak, 3,26 çocuk ile Ağrı ve 3,23 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,3 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,43 çocuk ile Kütahya, Zonguldak ve Edirne izledi.

Ülkemizde kaba doğum hızı, 2017 yılında binde 16,1 iken 2018 yılında binde 15,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin nüfus başına 16,1 doğum düşerken, 2018 yılında 15,3 doğum düştü.

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, Çorum’da 2017 yılında binde 12 iken 2018 yılında binde 11.5 olarak gerçekleşti. Amasya bu değer ile kaba doğum hızının en yüksek olduğu iller sıralamasında 58’inci oldu.

EN YÜKSEK YAŞA ÖZEL DOĞURGANLIK HIZI 25-29 YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLDÜ

Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2013 yılında binde 130 iken 2018 yılında binde 128 oldu. Diğer bir ifadeyle, 2018 yılında 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 128 doğum düştü.(Haber Merkezi)