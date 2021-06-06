Çorum’da geçen yıl 6.461 trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü “Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, Çorum 2020” konusunda bir basın bülteni hazırladı. Buna göre geçen yıl ilimizde bin 384 adedi ölümlü yaralanmalı olmak üzere toplam 6 bin 461 adet trafik kazası meydana geldi.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısında İstanbul (15 bin 449), Ankara (9 bin 601), İzmir (8 bin 888) ve Antalya (6 bin 914) illeri ilk dört sırada yer alırken Çorum ili ise Bin 384 kaza ile 32. sırada yer aldı.

Çorum’da trafik kazalarında geçen yıl 54 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 349 kişi ise yaralandı. Çorum ili ölü sayısında ülke genelinde 26. sırada yer alırken, yaralanma sayısında 30. sırada yer aldı. Ölümlerin %42,6'sı kaza yerinde olurken, %57,4’ü kaza sonrasında gerçekleşti.

Türkiye’de 2020 yılında yaşanan 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise yaralanarak hastanelere sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin %47,4’ü, yaralanmaların %69,2’si yerleşim yeri içinde olurken, ölümlerin %52,6'sı yaralanmaların ise %30,8’i yerleşim yeri dışında oldu. (Haber Merkezi)

