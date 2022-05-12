Çorum’da geçen yıl 5 bin 202 çocuk dünyaya geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Doğum İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, Canlı doğan bebek sayısı 2021 yılında 1 milyon 79 bin 842 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

DOĞURGANLIK HIZI 1,70 ÇOCUK OLDU

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 1,70 çocuk oldu Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2021 yılında 3,81 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,18 çocuk ile Şırnak, 2,78 çocuk ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,21 çocuk ile Kütahya oldu. Bu ili 1,25 çocuk ile Bartın, 1,26 çocuk ile Zonguldak izledi.

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 12,8

Bin nüfus başına düşen canlı doğumu ifade eden kaba doğum hızı ise 2001 yılında binde 20,3 iken 2021 yılında binde 12,8 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2021 yılında 12,8 doğum düştü. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2021 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,1 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,4 ile Şırnak, binde 22,6 ile Mardin izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,0 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,2 ile Bartın, binde 8,5 ile Giresun, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok doğum 13 bin 742 doğum ile Samsun’da, en az doğum ise 986 ile Bayburt’ta meydana geldi. 18 ilin bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nde en çok doğum gerçekleşen il Samsun olurken, en az doğumun gerçekleştiği il ise Bayburt oldu. Amasya’da 2020 yılında 3 bin 205 doğum gerçekleşirken bu sayı 2021’de 3 bin 133’e düştü. Ordu’da 2020’de 7 bin 710 doğum gerçekleşirken, bu sayı 2021’de 7 bin 99’a düştü. Samsun’da 2020 yılında 14 bin 444 doğum meydana gelirken, 2021 yılında bu sayı 13 bin 742’ye geriledi. Sinop’ta ise 2020 yılda 2 bin 81 doğum yaşanırken, 2021 yılında bu sayı 1943'e düştü.

EN ÇOK DOĞUM SAMSUN, EN AZ İSE BAYBURT’TA

Karadeniz Bölgesi’nde 2021 yılında gerçekleşen diğer doğum rakamları ise şu şekilde: Artvin (1532), Bolu (3 bin 47), Çorum (5 bin 202), Giresun (3 bin 801), Kastamonu (3 bin 257), Rize (3 bin 585), Tokat (5 bin 748), Trabzon (8 bin 658), Zonguldak (4 bin 738), Bayburt (986), Bartın (1641), Karabük (2 bin 253), Düzce (4 bin 448) ve Gümüşhane (1441) doğum.

Öte yandan toplam doğurganlık hızı Samsun’da binde (1,43), Amasya’da binde (1,45), Sinop’ta binde (1,46) ve Ordu’da (1,44) oldu. Samsun’da doğan bebeklerden 7 bin 125’i erkek, 6 bin 617’si kız; Amasya’da doğan bebeklerden 1616’sı erkek, 1517’si kız; Ordu’da doğan bebeklerden 3 bin 646’sı erkek, 3 bin 453’ü kız ve Sinop’ta doğan bebeklerden 961’i erkek 982’si kız oldu.

(Haber Merkezi)

