“Çorum’da geçen yıl 440 yatırım projesi uygulandı”

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen 2022 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda ilimizdeki yatırımların durumları ele alındı.

Valilik Coğrafi Bilgi Sistemi Toplantı Salonu’nda düzenlenen çevrimiçi toplantıya Vali Çiftçi ile birlikte Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda 2021 yılı kamu yatırımlarının gerçekleştirilme durumları ele alındı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi; ilimiz genelinde 2021 sonu itibariyle 440 yatırım projesinin uygulandığını, bunların toplam proje tutarlarının 6 milyar TL olduğunu, bugüne kadar 3 milyar TL harcama yapıldığını belirtti.

Toplantıda yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerince uyguladıkları projelere ilişkin sunumlar yapıldı. İlimiz genelindeki tüm yatırımların durumu da değerlendirildi. Ayrıca koordinasyonu gerektiren konular karar altına alındı.

(Volkan SINAYUÇ)

