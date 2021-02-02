Çorum’da geçen yıl 252.800 fidan dikildi

Buna göre, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çorum'da 2020 yılı içerisinde 5 kilometre yeni yol yapımı çalışması, 4 kilometre traktör yolu yapımı, 55 kilometre sanat yapısı, 45 kilometre yangın emniyet yolu bakımı, 367 kilometre üretim yolu tamir bakımı, 10 kilometre yangın kulesi yolu bakımı çalışmaları yapıldı.

Toplam 3 bin 920 hektar alanda sıklık bakımı çalışması, 313 hektar alanda ilk aralama bakımı, 310 hektar alanda gençlik bakımı, 165 hektar alanda tabi tensil (gençleştirme), 603 Ha alanda Rehabilitasyon (canlandırma), 100 hektar alanda rehabilitasyon tesis çalışması, 865 hektar alanda rehabilitasyon bakım, 105 hektar alanda ağaçlandırma tesis, 1.470 hektar alanda ağaçlandırma bakım çalışması olmak üzere silvikültürel faaliyetler de yürütülen çalışmalar arasında yer aldı.

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çorum'a 2020 yılında toplamda 252 bin 800 adet fidan dikildiği belirtildi. 162 bin 284 metreküp dikili ağaç dosyası yapılarak toplamda 105 bin 672 metreküp endüstriyel odun, 88 bin 303 ster yakacak odun üretimi yapıldığı da açıklandı.

ORKÖY programı çerçevesinde 5 ünite süt sığırcılığı, 4 ünite süt koyunculuğu 1 adet traktör olmak üzere toplam 10 ünite hayvancılık programı gerçekleştirildi. Ayrıca 25 adet kuş yuvası ormanlara asılmak suretiyle biyolojik mücadele çalışmaları yapıldı.

(Haber Merkezi)