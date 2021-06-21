Çorum’da geçen ay 361 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mayıs ayına ait Konut Satış İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, ülkede konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Mayıs’ta Çorum’da 361 konut satılırken, Samsun’da 1.003, Tokat’ta 280 ve Amasya’da ise 233 konut satışı yapıldı.

TÜİK Bölge Müdürlüğü 2021 Yılı Mayıs Ayı Konut Satış İstatistiklerinden “Çorum İli Konut Satış İstatistikleri” konulu özel bir bülten hazırladı.

Buna göre Çorum’da 2021 yılı Mayıs ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 6,5 artarak 361 olarak gerçekleşti. 361 konut satışı ile ülkedeki toplam konut satışlarının %0,6’sı Çorum’da gerçekleşirken, en çok konut satışı yapılan iller arasında 33. sırada yer aldık.

Çorum’da ipotekli konut satışları sayısı 69 olarak gerçekleşirken ülkedeki ipotekli konut satış oranları içerisinde Çorum’un payı %0,7 ile 29. sırada yer aldı. Çorum’da diğer satış türleri sonucunda 292 konut el değiştirdi. Çorum’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı %80,9’dur. Çorum’da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından %0,6'Iık pay alarak 35. sırada yer aldı. Çorum’da 361 konut satışının, 132’si ilk satış, 229’u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

