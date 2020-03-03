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Çorum’da fiyatı en çok artan ürün kabak

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için enflasyon rakamlarına ilişkin bir basın bülteni hazırladı.

Çorum’da fiyatı en çok artan ürün kabak

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarından yararlanarak TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesi için enflasyon rakamlarına ilişkin bir basın bülteni hazırladı.

03 Mart 2020 Salı 21:56
Çorum’da fiyatı en çok artan ürün kabak

Buna göre enflasyon Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde %0,48 arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Şubat ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %0,48 arttı, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,19 oranında artış gerçekleşti.

Aynı dönemde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre % 13,94 artış gerçekleşti.

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış “gıda ve alkolsüz içecekler” ana harcama grubunda gerçekleşti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Şubat ayında ana harcama gruplarına göre; TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış %2,47 ile “gıda ve alkolsüz içecekler” grubunda gerçekleşmiş olup, bunu %2,45 ile “sağlık” ve %1,51 ile "çeşitli mal ve hizmetler" grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar sırasıyla %4,31 ile "giyim ve ayakkabı", %1,38 ile "alkollü içecekler ve tütün" ve %0,61 ile "ulaştırma" grupları oldu.

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde fiyatı en çok artan ürün; kabak oldu. TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde 2020 Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler kabak (%51,07), dolmalık biber (%27,19) ve ıspanak (%25,53) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; domates (% 15,52), elbise (kadın için) (% 12,95) ve kaban anorak (çocuk için) (% 12,20) oldu. (Haber Merkezi)

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