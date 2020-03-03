Çorum’da fiyatı en çok artan ürün kabak

Buna göre enflasyon Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde %0,48 arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Şubat ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde 2003=100 Temel yıllı Tüketici Fiyatları (TÜFE) Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %0,48 arttı, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,19 oranında artış gerçekleşti.

Aynı dönemde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre % 13,94 artış gerçekleşti.

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış “gıda ve alkolsüz içecekler” ana harcama grubunda gerçekleşti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2020 yılı Şubat ayında ana harcama gruplarına göre; TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış %2,47 ile “gıda ve alkolsüz içecekler” grubunda gerçekleşmiş olup, bunu %2,45 ile “sağlık” ve %1,51 ile "çeşitli mal ve hizmetler" grubu izledi. Endekste düşüş gösteren gruplar sırasıyla %4,31 ile "giyim ve ayakkabı", %1,38 ile "alkollü içecekler ve tütün" ve %0,61 ile "ulaştırma" grupları oldu.

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde fiyatı en çok artan ürün; kabak oldu. TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İstatistiki Bölgesinde 2020 Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünler kabak (%51,07), dolmalık biber (%27,19) ve ıspanak (%25,53) olup, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler; domates (% 15,52), elbise (kadın için) (% 12,95) ve kaban anorak (çocuk için) (% 12,20) oldu. (Haber Merkezi)