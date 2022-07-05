Çorum’da “enerji” istişaresi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Pazar günü Tokat’tan Ankara’ya dönüşünde, Çorum’da dostları; Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman ile bağ evinde buluştu. Dost sohbetinde, ülkemizde enerji ve madencilik alanındaki gelişmeler ve Karadeniz’de bulunan doğalgaz konusu değerlendirildi. (Haber Merkezi)
Güncel 05.07.2022, 00:23
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