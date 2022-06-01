Çorum’da endişe yaratan paylaşımın aslı çıkmadı
Sosyal medyada bir paylaşım: “Kent meydanında çarşaflı kadın kılığındaki organ mafyası 11 yaşındaki bir kız çocuğunu paten sürerken kaçırmaya çalıştılar, ama yere düştüğü için kızı kaçıramamışlar. Kızın söylediklerine göre, beyaz araba içinde ağzı-yüzü kan içinde baygın halde 3 kız çocuğu daha varmış, lütfen dikkat edelim.”
Güncel 01.06.2022, 11:58 01.06.2022, 12:08
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Hızla yayılan ve Çorum’da anne-babalarda büyük endişe yaratan bu paylaşım üzerine, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in bilgisine başvurduk. Emniyet Müdürü Gülser, böyle bir olay olmadığını belirterek, ilk paylaşımı yapan kadının da kaynak gösteremediğini, yalnızca ‘bir yerden duydum’ dediğini, olayı soruşturduklarını söyledi.
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