Çorum’da endişe yaratan paylaşımın aslı çıkmadı

Hızla yayılan ve Çorum’da anne-babalarda büyük endişe yaratan bu paylaşım üzerine, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’in bilgisine başvurduk. Emniyet Müdürü Gülser, böyle bir olay olmadığını belirterek, ilk paylaşımı yapan kadının da kaynak gösteremediğini, yalnızca ‘bir yerden duydum’ dediğini, olayı soruşturduklarını söyledi.