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Çorum’da en yüksek kar kalınlığı 2 metre

Çorum’u etkisi altına alan kar yağışı sonrasında en yüksek kar kalındığını 2 metre ile Çatak’ta olduğu öğrenildi. İl Özel İdaresi, karla mücadele ekipleriyle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zorlu bir çalışma örneği ortaya koyarak kısa sürede köy yollarını ulaşıma açmaya devam ediyor.

Çorum’da en yüksek kar kalınlığı 2 metre

Çorum’u etkisi altına alan kar yağışı sonrasında en yüksek kar kalındığını 2 metre ile Çatak’ta olduğu öğrenildi. İl Özel İdaresi, karla mücadele ekipleriyle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zorlu bir çalışma örneği ortaya koyarak kısa sürede köy yollarını ulaşıma açmaya devam ediyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 22:40
Çorum’da en yüksek kar kalınlığı 2 metre

Çorum merkez ve ilçelerinde 759 köy ve 447 bağlı olmak üzere toplam 1152 yerleşim yerine hizmet götürmeye çalışan İl Özel İdaresi, ilimizde kar yağışının başladığı Aralık ayından bugüne kadar 8 bin 169 kilometrelik alanda karla mücadele çalışmasını yürüttü. İl Özel İdaresi ekipleri iki gündür yoğun şekilde yağan kar nedeniyle de halen 155 kapalı köy yolunu açma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle kırsal kesimde, 2019 yılının Aralık ayında başlayan ve zaman zaman yoğunlaşan kar yağışlarıyla birlikte 26 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 2 kar temizleme aracı, 6 kepçe ve 4 dozer ile sahaya çıkan İl Özel İdaresi ekipleri halen merkezde 60, Alaca’da 12, Bayat’ta 6, Boğazkale’de 6, İskilip’te 5, Kargı’da 16, Mecitözü’nde 10, Oğuzlar’da 6, Osmancık’ta 9, Sunguru’da 25 olmak üzere 155 köyde yol çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda bugüne kadar yüzlerce köyde çalışma yürütülerek 8 bin 169 kilometrelik yolun ulaşıma açıldığını dile getiren İl Özel İdaresi yetkilileri kar yağışıyla birlikte bazı köy yollarının yeniden kapandığını, buralarda da vatandaşların rahat seyahat etmelerini ve ulaşımlarını sağlamak adına yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirttiler.

(Yusuf ÇINAR) )

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