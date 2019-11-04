Çorum’da en çok harcama yiyecek ve alkolsüz içeceğe yapılmış

Hane Halkı Bütçe Araştırması'nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamalarının oluşturduğunun belirtildiği açıklamada, konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölgenin %29,5 oranıyla İstanbul Bölgesi iken en düşük payı ayıran bölgenin ise %21,4 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi olduğu kaydedildi.

Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya Bölgesinde en yüksek payı gıda ve alkolsüz içecekler grubunun aldığının ifade edildiği açıklamada, bölgede, Hane Halkı Bütçe Anketi verilerine göre tüketim harcamaları içinde en yüksek payın, %26,1 ile gıda ve alkolsüz içeceklere olduğu, bunu %21,7 oranıyla konut ve kira harcamaları ve %18,4 oranıyla ulaştırma harcamalarının izlediği ifade edildi.

Ülkede 2018 yılında Hane halkı Bütçe Anketi verilerine göre tüketim harcamaları içinde en yüksek payı %23,7 oran ile konut ve kira harcamalarının alırken bunu %20,3 oranıyla gıda ve alkolsüz içecekler, %18,3 oranıyla ulaştırma harcamalarının izlediği ifade edildi.

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesi’nde en az harcama yapılan grubun %1,5 oran ile sağlık ve eğitim hizmetleri olurken, bunu %2,5 oran ile kültür ve eğlence, %3,4 oran ile haberleşme harcamalarının izlediğinin belirtildiği açıklamada, ülkede 2018 yılında toplam tüketim harcamalarında en düşük pay %2,2 ile sağlık grubuna ait iken, eğitim hizmetlerinin %2,3 oran ile en az harcama yapılan ikinci grup, eğlence ve kültür %2,9 oran ile en az harcama yapılan üçüncü grup olduğu belirtildi.

Tüketim harcamalarında en düşük payı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı.

Araştırma sonuçlarına göre; Kuzeydoğu Anadolu Bölgesini %2,9 oranıyla Ortadoğu Anadolu Bölgesi, %3,2 ile Doğu Karadeniz Bölgesi izledi.(Haber Merkezi)