Çorum’da en çok çocuk Temmuz ayında doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

TÜİK Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Doğum İstatistiklerinden “Çorum ili Doğum İstatistikleri” konusunda özel bir basın bülteni de hazırladı. Çorum ilinde canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 5 bin 910 iken bu sayı 2020 yılında %7,9 azalarak 5 bin 445 oldu. Canlı doğan bebeklerin %52,0'ı erkek, %48,0’ı kız oldu.

Türkiye’de ise canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2019 yılı verisine göre 1 milyon 186 bin 560 iken 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Çorum’da 1,57 çocuk oldu. Ülkemizde ise toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi. Çorum’un toplam doğurganlık hızı 2019’da 1,68 iken 2020’de 1,57 olarak gerçekleşti. Çorum bu değer ile doğurganlık hızının en yüksek olduğu il sıralamasında 45. oldu.

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı ülkede binde 13,3 olurken, Çorum ilinde binde 10,3 olarak gerçekleşti. Çorum bu değer ile kaba doğum hızının en yüksek olduğu iller sıralamasında 59’ncu sırada yer aldı.

Öte yandan Çorum’da en çok doğum Temmuz ayında gerçekleşti. Çorum’da 5 bin 445 doğumun aylık dağılımını incelediğimizde en çok doğumun gerçekleştiği ay Temmuz (532 doğum), en azı ise Aralık (372 doğum) ayı olduğu, ilimizde aylık ortalama 454 bebek dünyaya geldiği dile getirildi.

(Haber Merkezi)

